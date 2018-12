Großer Andrang beim weihnachtlichen Festgottesdienst am Christtag. Die prächtige Fürstenfelder Barockkirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Grund des Besucherandranges: Es gab die 1950 von Hans Klier komponierte Oberndorfer Stille-Nacht-Messe zu hören.

© Franz Brugner

Franz Friedl dirigierte in Fürstenfeld die Oberndorfer Stille-Nacht-Messe. >>>Verfolgen Sie die Messe hier live:

Dirigent Franz Friedl aus Söchau hat für diesen besonderen Anlass den unter seinen Fittichen stehenden 40-köpfigen Kirchenchor sowie vier Solisten und 30 Orchestermusiker durch intensive Probenarbeit zu einem homogenen Ensemble zusammengeschweißt. Hier die Messe zum Nachhören und Nachsehen:

width="1920" height="1080" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Vor vier Jahren war der promovierte Techniker und akademische Organist vom Fürstenfelder Stadtpfarrer Alois Schlemmer gebeten worden, die Lücke eines fehlenden Kirchenchors zu schließen. Da er diesen Wunsch nicht abschlagen wollte, obendrein die ehrenamtliche Aufgabe des Organisten übernommen hatte, scharte Friedl ein paar Dutzend begnadete Sänger um sich. „Einige nehmen sogar die weite Anreise aus Graz in Kauf“, so der 38-Jährige.

Klanglich vom Kirchenchor, dem auch Friedls Ehegattin angehört, untermalte Gottesdienste in der Fürstenfelder Kirche sind längst über den Status eines Geheimtipps hinausgewachsen. Der Mozart-Verehrer über seine Intention: „Mozart hat mit seiner Musik für uns ein Fenster zum Himmel geöffnet. Ein klein wenig, zumindest einen Spalt weit, möchten auch wir das schaffen, indem wir die Herzen der Messbesucher berühren.“

Doch Friedl bürgt nicht nur in musikalischer Hinsicht für Qualität. Im Zivilberuf ist er technischer Leiter beim Wasserverband Grenzland Süd-Ost mit Sitz in Fehring und in dieser Funktion für die Qualität des Trinkwassers für 110.000 Menschen verantwortlich.