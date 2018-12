Am Stubenbergsee hielten die Feuerwehrtaucher das traditionelle "Christbaumtauchen" ab. Da der Wasserstand des Sees heuer niedrig war, musste die Herausforderung geändert werden.

Feuerwehrtaucher aus den oststeirischen Bereichen nahmen am traditionellen Christbaumtauchen teil. © Andreas Dunst

Am Stubenbergsee wurde das traditionelle Christbaumtauchen der Feuerwehren abgehalten. Durch Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität hat der See momentan einen niedrigen Wasserstand. Daher wurde der Christbaum nicht abgetaucht, sondern mit einer Feuerwehrzille auf einer kleinen Insel im See aufgestellt.