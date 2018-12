An drei Adventwochenenden regiert in Hartberg wieder Hallenfußball für Nachwuchskicker. Der gute Geist des Turniers ist Franz Handler.

Vor 29 Jahren hatte Franz Handler die glorreiche Idee zum Hallenfußballturnier © BRUGNER

Das vorweihnachtliche Hallenfußballturnier des TSV Hartberg für den fußballbegeisterten Nachwuchs hat schon Tradition. Vor 29 Jahren hatte der Schulwart Franz Handler, der den Großteil seiner Freizeit in die Jugendarbeit beim TSV Hartberg als ehrenamtlicher Funktionär investiert, die Idee, ein Hallenturnier für die Fußball-Jungspunde auf die Beine zu stellen. Gedacht, getan. Als Zwei-Mann-Team veranstaltete man zur Premiere gleich zwei Turniere: eines im Frühjahr, das zweite in der Adventzeit. Dieser Termin wurde fortan beibehalten und dieses Jahr geht das insgesamt 30. Turnier in Folge in Hartberg in den Stadtwerke-Hallen über die Bühne.