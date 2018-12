Facebook

Humorvolles Posting von Stefan Preininger, Tina Semlegger bedankt sich für die Nominierungen, der Steirische Leichtathletikverband wirbt für die Wahl © Montage/Facebook

Von der Kultur bis zum Sport, von der Wirtschaft bis zu den Newcomern: Wer sind für Sie die Köpfe des Jahres 2018? Noch bis zum 31. Dezember können Sie abstimmen (www.kleinezeitung.at/koepfe), welche Kandidaten Ihrer Meinung nach bei der großen Köpfe-Gala am 23. Jänner im Styria Media Center in Graz ausgezeichnet werden sollten.

Die Kandidaten selbst trommeln längst fleißig um Stimmen. Die Gastgeber legen Stimmzettel in ihren Betrieben auf – dieser Tage erreichte uns etwa ein ganzer Stapel an Zetteln vom Hotel Fasching. Aber auch in den sozialen Netzwerken werben die Köpfe – und erhalten dabei jede Menge Zuspruch und Unterstützung.

Der Steirische Leichtathletikverband rührt via Facebook die Werbetrommel für seine Athleten Carina Reicht und Samuel Reindl. Letzterer hat beim Online-Stimmenfang auch Unterstützung von seiner früheren Schule, der HAK Weiz erhalten. Für Flüchtlingshelfer Hans Knoll werben Naturpark Almenland und Gemeinde Passail. Auch Sänger Julian Grabmayer kündigte seine Nominierung via Facebook an. Die Stadt Gleisdorf wirbt indes für ihre Kandidaten Martina Nöst (Badminton), Wolfgang Kothgasser (Drachenfliegen) sowie Ewald Selvicka und Werner Weiss (Aee Intec).

Auf Facebook bekommt die Reitsportlerin Tina Semlegger von Freunden, Familie und dem Reitverein Römerhütte starken Rückenwind. Die 27-Jährige aus St. Johann in der Haide zeigte ihre Freude über die Nominierung ebenfalls im sozialen Netzwerk. Auch Katharina Milchram, Frontsängerin von Napaea, geht im Netz und auf Instagram auf Stimmenfang. Der Hartberger Gastronom Stefan Scherf wirbt ebenfalls im Internet und mittels Mundpropaganda. Der frühere Richter Martin Wabl empfindet bereits die Nominierung als Erfolg – seine rechtliche Hilfe für Menschen in Not werde durch die Wahl gewürdigt.

Newcomer Stefan Preininger hat die Nominierung überrascht, wie er auf Facebook kundgetan hat. Dort wirbt der Stoffwechsel-Gründer auch um Stimmen. Auf möglichst viel Zuspruch über Social Media setzen auch der Komponist und Organist Raphael Wressnig und der Biologe Bernd Wieser.