Primarius Peter Krippl © Gerald Hirt

In der Kages, der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft, ist die Entscheidung gefallen, wer Hannes Hofmann als ärztlicher Direktor des LKH Feldbach-Fürstenfeld folgen wird. Sie ist zwar noch nicht offiziell, aber wie die Kleine Zeitung aus gut informierten Kreises in Erfahrung bringen konnte, heißt der neue ärztliche Leiter Primarius Peter Krippl. Krippl ist Abteilungsvorstand der Abteilung für Innere Medizin am Standort Fürstenfeld.

