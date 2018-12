Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Vulkanlandwinzer stellten in Fehring ihr neues Weinvermarktungskonzept vor © Johann Schleich

In Zukunft legen die Vulkanlandwinzer im Weinmarketing den Schwerpunkt auf die Herkunft des Weines und erst in zweiter Linie auf die Rebsorte. Bei der DAC-Klassifizierung wird das Gebiet Vulkanland in den Vordergrund gestellt.

Wie Christoph Neumeister, Obmann der Winzer Vulkanland Steiermark, in der Fachschule Schloss Stein in Fehring bekannt gab, sollen Weinliebhaber in Zukunft genau erkennen können, woher der Wein kommt. Man sei auch dabei, ein neues Beschilderungssystem für das Weinbaugebiet Vulkanland aufzustellen. „Dabei werden die Gäste von den Haupteinfahrtsstraßen ins Vulkanland in die einzelnen Weinbaugebiete geleitet. Die bisher bekannten Weinstraßen, die von Ort zu Ort führen, befinden sich in Auflösung“, so Neumeister.

Der Begriff DAC steht für „Districtus Austriae Controllatus“. Es ist das gesetzliche Kürzel für besonders gebietstypische Weine.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Als eine Säule des Tourismus bezeichnete Vulkanlandobmann Bürgermeisterden Wein. „2019 wird der Wein zu einem wesentlichen touristischen Thema werden. Wir werden Strategien für die nationale und die internationale Vermarktung entwickeln“, so Ober.Dabei spielen auch das Design der Flaschen und Versandkartons eine wesentliche Rolle. „Gut angenommen wurden die bereits eingeführten Geschenk- und Versandkartons. Von den Geschenkkartons wurden bisher etwa 25.000 Stück und von den Versandkartons etwa 15.000 Stück verkauft. Diese Kartons gibt es nur für die Vulkanlandwinzer“, berichtete Vorstandsmitglied