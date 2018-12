Facebook

Gerhart Gschiel gab seine Erlebnisse als Reisebuslenker als Buch heraus © Kahr

An der tschechischen Grenze wurde der Reiseleiter verhaftet. Er stand im internationalen Fahndungsbuch, weil er als Student im Freiheitskampf in Südtirol an Sprengstoffanschlägen teilgenommen hatte: Nur eines von vielen Erlebnissen, die Gerhart Gschiel in seinem Buch "Action Abenteuer Autobus" erzählt. "Es gab schon, im Nachhinein, lustige Erlebnisse in meinen 30 Jahren als Reisebusfahrer", sagt der Eichberger lachend.

