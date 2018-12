In den südburgenländischen Krankenhäusern Oberwart und Güssing sind im Herbst zwei neue Magnetresonanz-Tomographen in Betrieb gegangen. Für die Patienten sind seither die Wartezeiten auf eine Untersuchung erheblich gesunken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die südburgenländischen Spitäler verfügen über neue MR-Geräte © KRAGES

Bis vor einem halben Jahr gab es in den burgenländischen Spitälern nur einen einzigen, fast 20 Jahre alten Magnetresonanz-Tomographen. Im Rahmen der sogenannten MR-Offensive der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft (Krages) wurde im Herbst in Oberwart und Güssing zwei neue Geräte in Betrieb genommen.

Der Effekt für die Patienten: Die Wartezeit auf diese immer wichtiger gewordene radiologische Untersuchung beträgt derzeit im Spital in Güssing nur mehr rund eine Woche, in Oberwart rund zwei Wochen.

Dabei wurde auf pendlerfreundliche Betriebszeiten geachtet. MR-Untersuchungen sind im Südburgenland jetzt auch zwischen 17 und 22 Uhr möglich sowie ebenfalls an Samstagen.

Um die Terminvergabe die für Patientinnen und Patienten einfacher zu machen, hat die Krages die einheitliche Anmelde-Telefonnummer 057979 33 1 33 eingerichtet. Sie steht zwischen 8 und 13 Uhr zur MR-Terminvergabe an allen burgenländischen Spitälern zur Verfügung. Die burgenländischen Landesspitäler bieten ab Jänner 2019 außerdem ein eigenes Modul auf der Webseite www.krages.at an, das eine rasche und unkomplizierte Online-Terminvergabe ermöglichen wird.