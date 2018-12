Die unbekannten Täter seilten sich in der Nacht auf Donnerstag mit Lkw-Spanngurten durch die Dachluke in das Harberger Einkaufszentrum ab. Als sie sich mit einem Winkelschleifer an den Bankomaten zu schaffen machten, wurde ein akustischer Brandalarm ausgelöst.

Die Täter wollten einen Bankomat aufschneiden © Jürgen Fuchs/Sujetfoto

Das Vorgehen erinnert an so manchen Action-Film, denn die Täter kamen nicht durch die Tür sondern über das Dach. In der Nacht auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in einem Einkaufscenter in Hartberg eine Dachluke auf und seilten sich mit Lkw-Spanngurten aus einer Höhe von neun Metern in das Innere des Gebäudes ab.