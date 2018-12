Facebook

Der regionale Innovations-coach Wilhelm Kaufmann mit Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und dem Feldbacher Bürgermeister Josef Ober © Helmut Steiner

Die Wirtschaft in den Regionen zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen – das ist das erklärte Ziel des Projekts „Regionales Innovationscoaching“ der Steirischen Wirtschaftsförderung (SFG). Drei Experten sind dafür ab sofort in den Regionen stationiert und unterwegs. Für die Ost- und Südosteiermark ist Wilhelm Kaufmann zuständig. „Er ist Ansprechpartner direkt in der Region für die Mitentwicklung und soll auch Innovationspotenziale heben“, betonte Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl bei der Vorstellung Kaufmanns im Impulszentrum in Auersbach. Dort hat der gebürtige Jagerberger auch seinen Standort. Aber er wird vor allem viel bei kleinen und mittleren Unternehmen unterwegs sein: Sie stellen die Zielgruppe des Innovationscoaches dar. Er soll Wegbegleiter und Berater sein, der den Unternehmen auch über bürokratische Hürden bei Förderungen und Finanzierung hilft.

