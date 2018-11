Facebook

Martin Hofer darf sich über den dritten Platz freuen © WKO

Jährlich werden in etwa 900 Betriebe in der Steiermark an die nächste Generation übergeben. Steiermarkweit wurden heuer wieder zwölf nominierte Nachfolgebetriebe aus allen Branchen, die den Generationenwechsel bereits erfolgreich gemeistert haben, von der Wirtschaftskammer und dem Land Steiermark für den „Follow Me“-Award nominiert.