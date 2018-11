Karl Kaplan besucht seit 43 Jahren als Nikolaus Kinder zu Hause, in Kindergärten und Schulen in der Stadt Fürstenfeld.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Stadt Fürstenfeld besucht Karl Kaplan als Nikolaus auch heuer wieder die Kinder © Barbara Kahr

"Die Kinderaugen leuchten noch genau gleich, wie vor 43 Jahren, wenn ich durch die Tür komme“, erzählt Karl Kaplan lächelnd in Erinnerungen versunken. Er ist seit seinem 15. Lebensjahr als Nikolaus in der Stadt Fürstenfeld in Schulen und Kindergärten wie auch bei Familien zu Hause unterwegs – zuerst zwei Jahre im Auftrag der Landjugend, seither als Mitglied der Feuerwehr.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.