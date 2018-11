Facebook

Köpfe des Jahres: Die Nominierten in der Kategorie "Soziales Gewissen" © KK

Sie gehen ihrer Berufung ehrenamtlich nach und sind in verschiedenster Art und Weise für andere da. Wegzuschauen, wenn andere sie brauchen, gilt für diese Menschen nicht: Die Kandidaten der Kategorie „Soziales Gewissen“ nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst.

Wer die Wahl gewinnt, entscheiden Sie. Dazu brauchen Sie entweder nur am Ende dieses Artikels direkt für die einzelnen Kandidaten zu wählen oder Sie laden sich den Stimmzettel herunter und füllen ihn in Ruhe aus. Sie können den Stimmzettel natürlich auch kopieren und von weiteren Personen ausfüllen und unterschreiben lassen und dann an Ihr jeweiliges Regionalbüro zu schicken.

Gewählt wird bis 31. Dezember, im Jänner werden die Kandidatinnen und Kandidaten in einer Gala geehrt, die am meisten Stimmen bekommen haben. Wir stellen die Kandidaten Sie hier kurz vor.

Bernd Wieser

Bernd Wieser Foto © KK

Bernd Wiesers Herz schlägt für den Naturschutz. Der Feldbacher Biologe setzt sich seit 25 Jahren aktiv für den Schutz unseres Lebensraumes und der Erhaltung kleinbäuerlicher Strukturen ein. Ob Naturschutzbund, Berg- und Naturwacht oder „Birdlife“ – Wieser ist in einer Vielzahl von Vereinen aktiv. Das Ziel des Südoststeirers ist, die breite Bevölkerung in den Naturschutz einzubinden. So konnte er bereits zahlreiche Grundbesitzer von der Sinnhaftigkeit einer ökologisch angepassten Pflege ihrer Flächen überzeugen sowie hunderte Mitstreiter für die gute Sache gewinnen. Er ist unter anderem Natura-2000-Gebietsbetreuer des Europaschutzgebietes Südoststeirisches Hügelland und Biobauer. Als Geschäftsführer des Vereines Lebende Erde im Vulkanland betreut er mit seinem Team 300 Wiesen und Streuobstflächen. Für seine Arbeit wurde Wieser bereits mehrfach ausgezeichnet, wie zum Beispiel mit dem Innovationspreis des Steirischen Vulkanlandes.

Hans Knoll

Hans Knoll Foto © Sonja Berger

Als 2015 bekannt wurde, dass Asylwerber nach Passail kommen, gründete sich der Verein „Miteinand im Almenland“ als Reaktion auf die Facebook-Gruppe für ein „asylantenfreies Almenland“. Obmann Hans Knoll und seine Mitstreiterinnen und Mitstreitern lernen mit den Flüchtlingen Deutsch, begleiten und beraten sie bei ihren Behördengängen und stellen Freizeitaktivitäten auf. Knoll hält zweimal pro Woche einen Sprechtag im Asylquartier ab, kümmert sich um die Probleme der einzelnen Menschen und kann dazu ein Netzwerk an Kontakten anzapfen. Zuletzt machte er sich besonders für den Verbleib der gut integrierten Familie Rasho/Amo, die einen negativen Asylbescheid erhalten hatte, in der Almenlandgemeinde stark. Auch über die Grenzen der Region hinweg setzt er Initiativen im Asylbereich und hat etwa eine Mappe mit Best-Practise-Beispielen gelungener Integration gesammelt.





Leo Roganowicz, Wolfgang Kassegger und Gerhard Jausovec

Leo Roganowicz, Wolfgang Kassegger und Gerhard Jausovec Foto © Schmidbauer

Nicht im Traum hätten sich Leo Roganowicz, Wolfgang Kassegger und Gerhard Jausovec vorgestellt, was aus ihrem ersten Auftritt alles entstehen würde. Denn der Kriminalbeamte, der Bundesheeroffizier und der Baumeister wollten ja eigentlich nur ein Mal als „Radkersburg 3“ auf der Bühne stehen. Das war 1998, als es bei der Landesausstellung „Yougend“ in Bad Radkersburg keinen Beitrag aus dem Bezirk gab und sich die drei entschlossen, mit Austropop auf die Bühne zu gehen. Als südoststeirische Ableger von „Austria 3“ (Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich und Georg Danzer). Nun – 20 Jahre später – musiziert das Trio immer noch und zeigt dabei auch ein großes Herz. Bei rund 50 Konzert– darunter viele Auftritte für gute Zwecke – spielte „Radkersburg 3“ bisher nämlich insgesamt mehr als 55.000 Euro für karitative Zwecke ein. Im August gab es zum 20. Geburtstag ein Jubiläumskonzert.

Martin Wabl

Martin Wabl Foto © Harald Hofer

Der ehemalige Richter und Politiker Martin Wabl setzt sich unentgeltlich seit Jahrzehnten in rechtlichen Fragen für hilfesuchende Menschen in der Oststeiermark ein. Ein großes Anliegen ist dem Fürstenfelder dabei stets die soziale Gerechtigkeit, die er als lautstarker Mahner einfordert. Wichtig ist dem Oststeirer zudem ein fairer Zugang zum österreichischen Rechtssystem, in dem er ein Limit für Gebühren fordert. Seinen Einfluss in diesen Belangen versucht Martin Wabl durch seine über die Jahre aufgebauten Kontakte auch politisch geltend zu machen. Ferner engagiert sich der Fürstenfelder auch in der Kirche: Er ist nämlich Pfarrgemeinderat in der Gemeinde Loipersdorf.

Elke Dolinar

Elke Dolinar Foto © Schmidbauer

Im Jahr 2011 ging Elke Dolinar als Kindergärtnerin in Pension. Zu Hause sitzen und Zeitung lesen, das wollte sie nach ihren eigenen Angaben nicht. Also hat Elke Dolinar beschlossen, sich im Sozialbereich zu engagieren. Das begann im Jahr 2012: Sie ging zum Roten Kreuz. Seit 2013 ist sie als Leiterin der Bad Radkersburger Team-Österreich-Tafel tätig. Gemeinsam mit einem rund 20-köpfigen Team betreut Elke Dolinar Woche für Woche zwischen 75 und 80 hilfsbedürftige Menschen. Zusätzlich absolvierte Dolinar die Hospizausbildung und ist nun auch in der Sterbebegleitung tätig.

