Köpfe des Jahres: Die Nominierten in der Kategorie "Wirtschaft & Forschung" © KK

Dieses Quintett ist der Beweis dafür, dass man in der Wirtschaft mit guten Ideen so einiges bewegen kann. Die Rede ist von den Nominierten in der Kategorie "Wirtschaft & Forschung" unserer Köpfe des Jahres. Mit ihren Leistungen bereichern sie nicht nur das wirtschaftliche Leben in der Ost- und Südoststeiermark sondern teils auch weit darüber hinaus.

Wer die Wahl gewinnt, entscheiden Sie. Dazu brauchen Sie entweder nur am Ende dieses Artikels direkt für die einzelnen Kandidaten zu wählen oder Sie laden sich den Stimmzettel herunter und füllen ihn in Ruhe aus. Sie können den Stimmzettel natürlich auch kopieren und von weiteren Personen ausfüllen und unterschreiben lassen und dann an Ihr jeweiliges Regionalbüro zu schicken.

Gewählt wird bis 31. Dezember, im Jänner werden die Kandidatinnen und Kandidaten in einer Gala geehrt, die am meisten Stimmen bekommen haben. Wir stellen die Kandidaten Sie hier kurz vor.

Roland Fink

Roland Fink © Juergen Fuchs

So wie etwa Roland Fink. Der Riegersburger geht in Sachen Onlinehandel eigene Wege. Und die verlaufen steil nach oben. 2017 erwirtschaftete Fink mit „niceshops“ einen Jahresumsatz von 27 Millionen Euro. 150 Mitarbeiter betreuen rund 1,2 Millionen Kunden weltweit und täglich verlassen etwa 5000 Pakete den Firmensitz in Saaz – Tendenz stark steigend. Heuer investierte man 8,5 Millionen Euro in einen 11.000 Quadratmeter-Zubau, bis 2020 soll die Mitarbeiterzahl auf 300 steigen, bis 2020 auf über 450. Und jene, die jetzt schon für Roland Fink arbeiten sind sehr zufrieden. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu hat „niceshops“ mit dem „Best Workplace Award 2018” ausgezeichnet. Damit ist man der beste Arbeitsplatz unter allen mittelgroßen Unternehmen – 50 bis 249 Mitarbeiter – in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Patriz Pichlhöfer

Patriz Pichlhöfer © Hubert Heine

Seit 2014 ist der 32-jährige Patriz Pichlhöfer als Gesundheitskoordinator der „Gesunden Region Vorau“ tätig. Diese bislang in Österreich einzigartige Funktion hat der Sport- und Bewegungswissenschaftler von 2012 an während des Studiums entwickelt. Er trug sein Konzept den damals noch fünf Bürgermeistern der Region, die nun eine Gemeinde bildet, vor und wurde mit der Umsetzung beauftragt. Mehr als 100 Gesundheits- und Bewegungsangebote stehen den Vorauerinnen und Vorauern seither jährlich zur Verfügung. Das Engagement wurde mit dem „Vorsorgepreis 2016“ ausgezeichnet. Seit dem heurigen Jahr werden in einem von Pichlhöfer mitkonzipierten Lehrgang an der Donau Uni Krems weitere Gesundheitskoordinatoren ausgebildet.

Michael Friesenbichler

Michael Friesenbichler © Ulla Patz

Gesundheit und Fitness stehen auch bei Michael Friesenbichler im Fokus. Vor zehn Jahren hat er einen Bikeshop in Birkfeld gegründet und belieferte Hotels mit Leihrädern. Daraus entstand die Idee der „eBike-Boxen“, Container mit Rädern, die online gebucht werden können. „Da Hoteliers oft keine Zeit hatten, die Räder zu servicieren und keine geeignete Stellplätze hatten“, erschien es Friesenbichler praktikabler, die Hotels mit Rad-Boxen auszustatten. Gestartet wurde dieses Frühjahr, mittlerweile gibt es 17 Boxen mit zehn bis 14 Rädern in der Steiermark. „In drei Jahren sollen österreichweit 100 Boxen stehen“, sagt Friesenbichler, der das E-Bike vor allem nach einem stressigen Arbeitstag nutzt.

Erwin Faustmann

Erwin Faustmann © KK

Aus einem Ein-Mann-Unternehmen hat Erwin Faustmann seit 1992 eine Möbelmanufaktur mit 125 Mitarbeitern aufgebaut. Ausgehend vom Betrieb in Eichberg (Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz) investierte Faustmann 2017 rund sechs Millionen Euro in einen neuen Produktionsstandort an der Autobahnabfahrt in St. Johann/Haide. Die Hallen und Büros mit 7000 Quadratmetern Fläche beherbergen die modernste Tischlerei Österreichs.

Ewald Selvicka und Werner Weiss

Ewald Selvicka und Werner Weiss © Privat

Die AEE Intec, das Institut für Nachhaltige Energien, wurde im Jahr 1988 als außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Gleisdorf gegründet. Das Institut unter der Leitung von Ewald Selvicka und Werner Weiss beschäftigt sich mit erneuerbaren Energie-Technologien und Ressourcenmanagement. Mit Partnern aus der Industrie wird in diesen Themenbereichen angewandte Forschung betrieben.

Download Stimmzettel zur Wahl der Köpfe des Jahres (3MB)