Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Tiroler Autor unterhielt mit Spannung das Publikum © Franz Brugner

Dass der 13-jährige Ben, Hauptfigur im aktuellen Bestseller-Thriller „Bösland“ von Bernhard Aichner, mit dem Golfschläger in der Hand zum brutalen Mörder an seiner besten Freundin wird, wurzelte in den seelischen Wunden, die ihm sein alkoholkranker Vater in früher Kindheit zugefügt hatte.