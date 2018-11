Facebook

Die Feuerwehr Kornberg-Bergl barg das Unfallfahrzeug © FF Kornberg-Bergl

Direkt gegenüber dem Rüsthaus der Feuerwehr Riegersburg kam es am Donnerstagabend auf der B66 zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Autolenkerin aus Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war aus Richtung Feldbach kommend mit ihrem Pkw. Kurz vor 17.30 Uhr geriet sie in der Rechtskurve zu weit nach rechts und erwischte mit dem rechten Vorderrad ihres Autos den Betonsockel der Grazbachbrücke. Durch die Heftigkeit des Anpralls wurden Fahrer-, Beifahrer- und Seiten-Airbag ausgelöst. Die Lenkerin konnte dadurch nichts mehr sehen. Der Pkw fuhr gerade weiter, überquerte die Fahrbahn der B66 und die Kreuzung mit der Landesstraße Richtung Altenmarkt, stürzte neben dieser in den Straßengraben und kam dort zum Stehen.

Die Spur zeigt, welchen Weg der Pkw genommen hat Foto © FF Kornberg-Bergl Die Lenkerin kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Sie hatte Riesenglück, dass ihr auf der sonst stark befahrenen B66, kein Fahrzeug entgegenkam. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.

Im Graben kam der Pkw zum Stillstand Foto © FF Kornberg-Bergl

Alarmiert wurde die Feuerwehr Kornberg-Bergl. Sie kam mit drei Fahrzeugen und zwölf Mitglieder unter der Einsatzleitung von Karl Zotter zum Unfallort. Sie barg das Unfallfahrzeug und stellte es gesichert ab. Auch die Polizei Riegersburg war am Unfallort. Der Pkw wurde schwer beschädigt Foto © FF Kornberg-Bergl

