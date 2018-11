Facebook

Norbert Hackl (rechts) im ORF Sendestudio bei den Aufzeichnungen der Sendung © ORF

Norbert Hackl vom Biohof Labonca in Burgau ist in der ORF-Sendung "Stöckl" bei Moderatorin Barbara Stöckl zu Gast. Er wird in der Sendung sein neues Buch "Dürfen Schweine glücklich sein" vorstellen.

Weitere Gäste sind der Schauspieler Erwin Steinhauer und sein Sohn Matthias Stein sowie Hannah Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus.

Die Sendung wird heute, Donnerstag, um 23.05 Uhr auf ORF2 ausgestrahlt.