Wer Dienstagnachmittag auf den Hartberger Kirchturm blickte, erlebte einen ungewöhnlichen Anblick. Männer auf einer Arbeitsplattform machten sich am 54 Meter hohen Kirchturm der Stadt zu schaffen.

Am Dienstag wurde die Weihnachtsbeleuchtung am Kirchturm montiert © Harald Hofer

Vor den Augen der erstaunten Besucher der Stadt schraubte sich Dienstagnachmittag eine hydraulische Arbeitsplattform am Hartberger Kirchturm hoch. In einer Höhe von rund 50 Metern machten sich die Männer auf der Plattform an der Turmspitze zu schaffen.

