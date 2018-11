Im Fernsehen"Pfusch am Bau" bei Wohnung in Hartberg

Gleich zu Beginn der neuen Folgen der ATV-Serie "Pfusch am Bau" ist Experte Günther Nussbaum in einer Eigentumswohnung in Hartberg-Safenau zu Gast. Die nicht regulierbare Heizung ist dort noch das geringste Übel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Experte Günther Nussbaum mit Wohnungsbesitzerin Gabi Trinkl und Nachbar Kurt Novak auf der undichten Terrasse © ATV

Mit einem Besuch von Bausachverständigen Günther Nussbaum in einer Eigentumswohnung in Hartberg-Safenau starten am Donnerstag, 8. November, um 20.15 Uhr auf ATV die neuen Folgen von "Pfusch am Bau". In der ganzen Wohnung fehlen die Regulierungsmöglichkeiten für die Heizung. Doch das ist nur das kleinere Problem, wie Nussbaum bei der Besichtigung feststellt.