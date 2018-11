Bub aus Niederösterreich sank bei Tauchübungen in der H2O Therme plötzlich auf den Beckengrund. Auch der Bademeister, Gäste und zufällig anwesende Ärzte halfen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Der Unfall passierte in der H2O Therme in Bad Waltersdorf © KK

Dramatische Szenen Freitagnachmittag in der H2O Therme in Bad Waltersdorf: Ein 13-Jähriger aus Niederösterreich musste an Ort und Stelle reanimiert werden.