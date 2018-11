Kleine Zeitung +

Oststeirische Gerichte Junge Brasilianerin kocht in Pöllau auf

Aufgewachsen in Brasilien, Kochlehre in der Schweiz und Ehehafen in der Oststeiermark: Junge Brasilianerin fand in Pöllau ihr privates Glück und ihre berufliche Bestimmung.