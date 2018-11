Hedwig Gebetsroither und Gerada Pfeifer, beides Lehrerinnen an Schulen in Stubenberg, machten nach 41 Jahren die Schultüre für immer hinter sich zu.

Hedwig Gebetsroither bekam von ihren Schülern Blumen © Karl Pötz

Zwölf Jahre als Schulleiterin, insgesamt 41 Jahre als Lehrerin: Hedwig Gebetsroither verabschiedete sich nun in die Pension. Die Pädagogin wurde an ihrem letzten Schultag von Kollegen und Schülern feierlich in den Ruhestand entlassen. Die Kinder sangen für sie ein umgetextetes Lied. Seit Anfang Oktober hat nun Karl Pötz die Leitung der Volksschule übernommen.

Vor wenigen Tagen ging mit Gerda Pfeifer auch in der Neuen Mittelschule Stubenberg eine langjährige Lehrkraft in den Ruhestand. Pfeifer stand ebenso wie Gebetsroither 41 Jahre an der Tafel. Schüler, Lehrer, Elternteile sowie Bürgermeister Alexander Allmer überraschten die Pädagogin an ihrem letzten Schultag mit einer stimmigen Feier.