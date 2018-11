Facebook

Das Schlagzeugtrio Markus Posch, Julian Seidnitzer und Felix Karner überzeugten die Jury © Maierhofer

Im Haus der Musik in Innsbruck konnte das Schlagzeugensemble "Traditional Three" mit Markus Posch, Julian Seidnitzer und Felix Karner beim Bundesbewerb die Jury überzeugen. Sie erspielten sich 96 von hundert Punkten und holten so den Bundessieg in der Altersgruppe B der Schlagzeuger nach Hause in die Oststeiermark.