Melanie Stefan siegte bei „The Voice 2018“ © COMMUTAINMENT.AT/R. GREGUREK

Auf Wettbewerbe hatte sie eigentlich keine große Lust mehr. „Als Teenager habe ich acht Jahre lang bei ,Sing & Win‘ in Seiersberg teilgenommen, bis ich endlich gewonnen habe, wie später dann auch den ,Steirerstar‘“, erzählt Melanie Stefan. Das hätte ihr gereicht. Mittlerweile, nach dem Abschluss der Bakip Hartberg und einem auf Eis gelegten Psychologiestudium, studiert sie am Prayner Konservatorium in Wien – für das es eben bei „The Voice 2018“ ein Stipendium zu gewinnen gab.