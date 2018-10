Facebook

Betroffenheit herrscht am Lehrlingshaus Fürstenfeld © KK

Die Anzeige wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs eines Lehrlings durch Kollegen am Lehrlingsheim in Fürstenfeld haben Ende der Vorwoche an den steirischen Berufsschulen, den Internaten und auch in der Landespolitik für helle Aufregung gesorgt. Wie berichtet, sollen ja mehrere Lehrlinge einen Kollegen (die Burschen sind zwischen 16 und 18 Jahre alt) mit ins Zimmer gezerrt, die Tür versperrt haben und ihn dann sexuell missbraucht haben. Außerdem sollen sie noch mit Handys Fotos und Videos davon gemacht haben.