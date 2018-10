Am Samstag (27. Oktober) nehmen 700 „Florianis“ an einer groß angelegten Katastrophen-Übung in Feldbach teil.

Dieser Tage übten zwölf Feuerwehren mit 105 Kameraden des Bereichsverbandes Radkersburg in Weinburg/S. den Ernstfall. Die Szenarien umfassten einen Brand und einen Unfall. Am Samstag wird in Feldbach der Unwettereinsatz geübt © BVFRA/IRZL

Ein schweres Unwetter zog über die Region. Das ist die Ausgangslage für die groß angelegten Katastrophenhilfsdienst-Übung, die am Samstag (27. Oktober) stattfindet. Mehr als 700 Feuerwehrkräfte aus den Bereichsfeuerwehrverbänden Feldbach, Radkersburg, Weiz und Fürstenfeld werden an der Übung in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) teilnehmen. Dazu werden auch mehr als 100 Fahrzeuge im Einsatz sein. Los geht es am Samstag bereits in den Morgenstunden, der Höhepunkt wird zu Mittag erwartet.