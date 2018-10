Der mit zehn bis zwölf Tonnen Erdäpfeln beladene Anhänger hatte sich in einer Kurve im Ortsgebiet von Burgau gelöst, einen entgegenkommenden Wagen gestreift und war mit diesem in eine Hausmauer gekracht.

Auto und Anhänger krachten in das Haus © FF Burgau/Burgauberg

Unglaublich, dass dieser Unfall für alle Beteiligten so glimpflich ausgegangen ist: Ein großer Traktor, gelenkt von einem 28-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, war am Sonntag gegen 17.30 Uhr mit zwei Anhängern auf der L 402 im Ortsgebiet von Burgau unterwegs. Beide hatten jeweils etwa zehn bis zwölf Tonnen Erdäpfel geladen, genau gewogen werden kann das erst am Montag. In einer Rechtskurve dürfte der Sicherungsbolzen zwischen den beiden Anhängern gebrochen sein – der hintere Anhänger löste sich und kam auf die linke Fahrbahn, streifte einen entgegenkommenden Pkw mit zwei Insassen und krachte mit diesem gegen ein Haus. Dabei durchstieß die Deichsel des Anhängers die Hausmauer im Bereich eines Fensters.

