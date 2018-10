Facebook

Betroffenheit herrscht am Lehrlingshaus © Lehrlingshaus Fürstenfeld

Erst am Donnerstag ist der Prozess gegen einen Skitrainer der Schladminger Skischule in zweiter Instanz am Oberlandesgericht Graz entschieden worden. Der Schuldspruch gegen den Mann, der "geschlechtliche Handlungen" an einem 15-jährigen Schüler vorgenommen hat, wurde bestätigt. Das Gericht hat aber das Strafausmaß reduziert und ihn auf acht Monate Haft bedingt auf drei Jahre und 3600 Euro Geldstrafe verurteilt.

