Die Kleinkinder entdeckten mit ihren Eltern die Stadtbücherei © Barbara Kahr

In der Bücherei muss man still sein. Die Bücherei ist nur für Kinder, die lesen können. Vorurteile denen Cornelia Habermeier-Grafl, Leiterin der Stadtbücherei Fürstenfeld, entgegentreten will. Darum lud man im Rahmen des Projektes „Buchstart Steiermark: mit Büchern wachsen“ in der „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“-Woche zum „Baby Lese-Frühstück“ ein.

