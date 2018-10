Sie sind derzeit die Hingucker in der Tierwelt Herberstein: Anfang Oktober ist eine ganze Familie Mini-Appaloosas eingezogen. Derzeit befinden sich die Pferde in der Eingewöhnungsphase im Streichelzoo.

Die Mini-Appaloosa-Familie befindet sich in der Eingewöhnungsphase im Streichelzoo © Tierwelt Herberstein/Buchberger

Seit die Mini-Appaloosa-Familie mit Hengst Donny, Mama Debby, den Kindern Daisy und Tara sowie Tante Dirkje Anfang Oktober in der Tierwelt Herberstein eingezogen ist, sind sie binnen weniger Tage zu den absoluten Publikumslieblingen geworden. Ihr auffallendes Aussehen macht sie zum Hingucker für die kleinsten Besucher geworden.

Derzeit befindet sich die Mini Appaloosa Familie in der Eingewöhnungsphase im Streichelzoo, wo sie von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern im Halfter anlegen oder Füße heben trainiert werden.

Die Vorbereitungen für den Transport waren langwierig und stellten die zoologische Abteilung vor so manche administrative Herausforderung. "Die Rasse ist offiziell nur in den Niederlanden anerkannt", erzählt der Tierarzt und zoologische Leiter von Herberstein, Reinhard Pichler: "Sogar Pferde benötigen einen gültigen Reisepass, um über die Grenzen zu kommen. Die Einreise der Tiere war daher mit einem bürokratischen Aufwand verbunden." Die Mini-Appaloosas zogen Anfang Oktober in Herberstein ein Foto © Tierwelt Herberstein/Buchberger Minipferde wurden früher in erster Linie als Spielgefährten für Kinder an Königshöfen gehalten und gezüchtet. Mit dem Aussterben der Monarchien ist auch das kleine Pferd fast verschwunden. Über Amerika, wo in den 1960er-Jahren eine aktive Zucht betrieben wurde, sind vereinzelt wieder Tiere nach Europa gekommen. Zu den bekanntesten Rassen zählen das Mini-Shetland Pony, das Amerikanische Miniaturpferd und das Falabella.