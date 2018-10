Facebook

Stolzer Champion: Wolfgang Wachmann von Estyria © LK/Kristoferitsch

Es ist nicht der erste Preis, den Wolfgang Wachmann in diesem Jahr entgegennimmt – rund 30 Auszeichnungen heimste der Geschäftsführer des Unternehmens „estyria Naturprodukte“ allein heuer ein. Unter anderem belegte sein Kernöl unter der Marke „Steirerkraft“ den dritten Platz im Gourmetführer Gault Millau. Jetzt schaffte es auch noch den Sieg in der Königsklasse: Beim Kürbiskernöl-Championat in Bad Gleichenberg – bewertet von mehr als 80 kundigen Gaumen – wurde das Kernöl aus Wollsdorf zum besten der Steiermark gekürt.

