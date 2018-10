Facebook

In Pöllau ist die Bäckerei Almbauer zahlungsunfähig, das vermeldete Kreditschutzverband von 1870 in einer Aussendung. Das Traditionsunternehmen in der Ortenhofstraße gibt es seit dem Jahr 1986, früher war auch eine Getreidemühle in Betrieb. Die Anmeldefrist für Gläubiger läuft noch bis 3. Dezember.