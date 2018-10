Facebook

Die Steirerin Julia Leitgeb konnte bei den Staatsmeisterschaften der Floristen mit viel Kreativität und Technik ihr Können beweisen © LI NÖ - Brauneis

Sie beherrscht ihr Handwerk: Julia Leitgeb aus Ebersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld konnte sich bei den Staatsmeisterschaften der Floristen und Floristinnen in Gmünd (NÖ) gegen 19 Mitstreiter durchsetzen.



Zusätzlich wird sie nächstes Jahr gegen die Besten der Besten aus nicht-akademischen Berufen antreten, und Österreich bei den WorldSkills in Kazan in Russland vertreten.

„Blumen haben mich schon immer fasziniert. Und es ist einfach schön, mit ihnen zu arbeiten“, erklärt die 20-Jährige ihre Leidenschaft für den Beruf. Seinen Anfang nahm die schöpferische Begeisterung übrigens beim simplen Blumenpflücken auf der Wiese als Kind.



In die Meisterschaft in Gmünd musste Julia Leitgeb unvorbereitet gehen: Aufgabenstellungen und das zur Verfügung stehende Material wurden erst dort verraten. Trainiert hat die 20-Jährige natürlich trotzdem: „Ich habe mir die Werke der Vorgängersieger angesehen, Ideen gesammelt und mir auf Pinterest viele Bilder angesehen“, erklärt Leitgeb ihre Recherchen. „Beim Wettbewerb habe ich aber alles ziemlich spontan entschieden.“ Teil des Wettstreits war es auch, sich Materialien selbst in der Natur zu besorgen. „Das kam mit sehr entgegen, dann hat man auch etwas Interessanteres in den Objekten.“



Für diese Aufgabe ist das Auge der Katzenbesitzerin übrigens bestens geschult. Denn in ihre Freizeit geht sie gerne „eine Runde spazieren“. Und sammelt dabei Material.

Zur Person Julia Leitgeb kommt aus Ebersdorf bei Hartberg und hat im September 2016 ihre Lehre als Floristin abgeschlossen.

Eindrucksvolle Kreationen überzeugten die Jury bei den Staatsmeisterschaften der Floristinnen in Gmünd (NÖ).

Für die Teilnahme bei den World Skills 2019 in Kazan/Russland wird sie vom Meisterfloristen Johann Obendrauf trainiert.



Ihren Stil beschreibt sie als zart und filigran. „Ich arbeite sehr genau, lege viel Wert auf Details.“ Einen kreativen Daumen musste sie in Gmünd bei insgesamt sechs floristischen Werkstücken beweisen: Blumenstrauß, Körperschmuck, Solitärpflanze, Brautschmuck, Hutschmuck und eine Objektarbeit wurden in stundenlanger Arbeit kreiert.



Da war auch Nervenstärke gefragt, denn die Juroren beobachten die Teilnehmer genau, achteten auf Sauberkeit, Arbeitsweise und Handhabung des Materials. „Ich habe mich auf mein Werkstück konzentriert und das ein bisschen ausgeblendet“, erinnert sich die Gewinnerin. Anfangs wollte sie gar nicht unbedingt mitmachen „Weil ein Wettbewerb etwas Spezielleres ist.“ Da man aber von anderen immer etwas lernen könne und auch Erfahrungen sammle, hat sie sich dann doch zur Teilnahme entschieden und kommt zu einer positiven Bilanz: „Das war ein ganz toller Schatz.“



Von diesem Wissensschatz wird auch ihre Arbeit bei „Blumen Andrea“ in Hartberg profitieren, bevor es nächstes Jahr ab nach Russland geht.

