Zur gleichen Zeit gab es Freitagabend zwei schwere Unfälle - einmal einen Traktorunfall in Großpesendorf, einmal einen Pkw-Unfall in Kaindorf bei Hartberg. Die Rettungshubschrauber C12 und C16 waren im Einsatz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Kaindorf

In Kaindorf bei Hartberg prallte Freitagabend in einem Waldstück auf der Hofkirchner Straße in Hinterbüchl ein Pkw gegen einen Baum. Der Lenker war aus unbekanter Ursache ins Schleudern geraten, er war im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Notarzt und Rettung waren im Einsatz, der 25-Jährige wurde mit dem Hubschrauber C16 nach Graz geflogen. Die Feuerwehr Kaindorf war mit 22 Mann im Einsatz.