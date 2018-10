Das "Bedien-Restaurant" in der Therme Loipersdorf hat ausgedient, jetzt wird es mediterran. Friedrich H. Walter zog mit seiner Restaurantkette "Don Camillo" in den oststeirischen Thermentempel ein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zur Eröffnung sang der Gondoliere "O sole mio" im Thermenbad © Therme Loipersdorf

Nach dem Umbau präsentiert sich das ehemalige "Bedien-Restaurant" der Therme Loipersdorf komplett neu. Ab sofort gibt es im neuen á la carte Restaurant im Thermenbad original italienische Pizza, Pasta al dente und würziges Birra Moretti zu genießen. Die Ausstattung präsentiert sich mit romantischen Laternen, bunten Schirmen, die über den Tischen zu schweben scheinen und unzähligen italienischen Accessoires, inklusive zweier alter Vespas.

Thermenchef Philip Borckenstein-Quirini, war von der Idee, das bisherige Restaurant in einen Spezialitäten-Italiener umzuwandeln, von Beginn an begeistert. Mit Friedrich H. Walter und seiner erfolgreichen Restaurantkette "Don Camillo" wurde schließlich der passende Partner und somit auch ein zugkräftiger Name gefunden. Der neue Italiener ist der 13. "Don Camillo"-Ableger in der Steiermark.

Therme Loipersdorf: Italienisches Restaurant eröffnet Romantische Laternen, den bunte Schirme, die über den Tischen zu schweben scheinen und unzählige italienische Accessoires zählen zur Ausstattung des neuen Restaurants. Therme Loipersdorf Nach dem Umbau erstrahlt das Restaurant in neuem Glanz. Therme Loipersdorf Restaurantketten-Gründer Friedrich H. Walter und sein Team im neuen "Don Camillo" in der Therme Loipersdorf. Therme Loipersdorf Food and Beverage Manager Gerhard Meier, Thermen-Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini und Küchenchef Ewald Pint. Therme Loipersdorf Küchenchef Ewald Pint in seinem Reich. Therme Loipersdorf Original italienische Pizza gibt es nun in der Therme Loipersdorf. Therme Loipersdorf Klicken Sie sich durch die weiteren Bilder! Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf Therme Loipersdorf 1/20

"Wir wollten aus dem bisherigen Bedienrestaurant etwas machen was beliebt ist, was gut schmeckt und was gut in den Urlaub passt. Das ist uns gelungen", sagte Borckenstein-Quirini bei der Eröffnungsfeier am Freitag. Den vielen Gästen, darunter Fürstenfelds Bürgermeister Werner Gutzwar, Vizebürgermeister Franz Jost und Bürgermeister Robert Hammer aus Unterlamm, haben die servierten Speisen hervorragend geschmeckt.

Der Besuch des neuen italienischen Thermenrestaurants ist übrigens ohne Eintritt möglich.