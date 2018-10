Wolfgang Fank, Pfarrer von Dechantskirchen, ist am 7. Oktober in der ORF-Radiosendung "Gesprächsstoff" zu Gast. Im einstündigen Interview gibt der Seelsorger auch Persönliches preis.

Wolfgang Fank ist am 7. Oktober in der Sendung "Gesprächsstoff" zu Gast © ORF/Gerd Neuhold

Der Dechantskirchner Pfarrer Wolfgang Fank feierte heuer nicht nur seinen 75. Geburtstag, sondern auch sein 50-jähriges Priesterjubiläum. In einer einstündigen „Gesprächsstoff“-Sendung am Sonntag, 7. Oktober, um 9.04 Uhr in Radio Steiermark erzählt der bekannte Seelsorger aus seinem Leben.

Der gebürtige Bauernsohn aus Vorau hätte eigentlich den elterlichen Hof übernehmen und Landwirt werden sollen, die unerwiderte Liebe zu seiner Volksschullehrerin hat ihn aber dann zum Priesterberuf gebracht. Seine Verbundenheit mit der Natur ist aber zeitlebens geblieben und drückt sich in seinem Engagement für den Umweltschutz aus.

Der ehemalige Gestalter religiöser Radiosendungen in den ORF-Programmen scheut auch nicht davor zurück, aktuelle Probleme seines Arbeitgebers, der katholischen Kirche, anzusprechen, etwa wie man dem Priestermangel wirkungsvoll entgegentreten könnte. Im Gespräch mit Werner Ranacher schildert Fank außerdem, wie ihm ein Begräbnis das Leben gerettet hat, warum Umweltschutz etwas Urchristliches ist und warum er nicht gerne Schnee schaufelt. Unter steiermark.orf.at/gespraechsstoff ist die Sendung im Internet nachzuhören.