Kleine Zeitung +

St. Johann in der Haide Privatinvestoren wollen auf den „Haas-Gründen“ Häuser realisieren

In Schölbing bei St. Johann in der Haide ist ein großes Wohnprojekt in Planung. Eine Siedlung mit 50 Doppelhäusern soll entstehen. Der Bürgermeister zeigt sich erfreut.