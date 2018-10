Facebook

Die Täter stiegen über das Fenster ein © Fotolia

Unbekannte Einbrecher haben in Übersbach (Gemeinde Fürstenfeld) zugeschlagen. In der Nacht auf Donnerstag drangen sie über ein Fenster in die Volksschule ein. Laut Polizei dürfte die Tat zwischen 23.30 und 6 Uhr in der Früh passiert sein.