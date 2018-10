Der Handel mit regionalen Gutscheinen läuft wie geschmiert. Welche es im Einzelnen gibt und was sie können.

So ähnlich soll der Kulmland-Gutschein ausschauen © KK

Es gibt unzählige Gutschein- und Rabattaktionen in einzelnen Gemeinden, die damit versuchen, die Wertschöpfung in der Region zu halten. Richtig erfolgreich ist etwa der 8-Städte-Gutschein, der schon vor 15 Jahren zum ersten Mal ausgegeben wurde und in vielen Geschäften der ostseirischen Städte Weiz, Gleisdorf, Hartberg, Fürstenfeld, Friedberg, Feldbach, Fehring und Bad Radkersburg eingelöst werden kann.

