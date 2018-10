Facebook

In „Hermanns Farm“ wurde gefeiert © Gerald Hirt

Rund um den 30. September ist man in Österreichs Brauereien festlich gestimmt: Beim traditionellen „Brausilvester“ wird sowohl die vergangene als auch die kommende Biersaison gefeiert. So auch in Hermanns Farm in Neudorf bei Ilz, wo sich Gäste und bekannte Gesichter, wie Vizebürgermeister August Friedheim, zuprosteten.