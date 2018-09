Die Unesco hat die Vorauer Volksbibel aus dem 15. Jahrhundert in das nationale „Memory of World-Register“, sprich ins Register des „Nationalen Gedächtnis“, aufgenommen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kustos Stefan Reiter (links) mit Propst Gerhard Rechberger vom Stift Vorau mit der Urkunde der Unesco und Volksbibel © Barbara Kahr

Genau 559 aufwendig gemalte Bilder, 460 zusammengebundene Blätter, die jedes mit einem Wasserzeichen versehen ist – das man nur sehen kann, wenn man das Blatt gegen das Licht hält – und ein rätselhaftes, ein Zentimeter großes Initial auf einer der letzten Seiten: Die Vorauer Volksbibel zählt zu den best erhaltenen und schönsten ihrer Art.

„Die Bibel wurde sehr liebevoll gestaltet und mit großer Sorgfalt geschrieben. Sie ist etwas ganz Besonderes“, sagt Propst Gerhard Rechberger vom Stift Vorau. Dieser Meinung war die Unesco (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) wohl auch. Denn sie hat das religiöse Buch als eine von insgesamt 18 Werken vor Kurzem in das nationale „Memory of the World-Register“ zu deutsch „Nationale Gedächtnis“ aufgenommen. Dieses wurde 2014 gegründet und umfasst alle kulturell und historisch wichtigen Dokumente und Sammlungen für Österreich.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.