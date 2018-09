Jugendliche des Abschnitts eins des Bereichsfeuerwehrverbands Hartberg übten in Anlehnung an den Alltag einer Berufsfeuerwehr 24 Stunden lang. Veranstaltet wurde die Übung von der Freiwilligen Feuerwehr Penzendorf.

In Anlehnung an Berufsfeuerwehr

45 Jungflorianis nahmen an der Übung teil. © FM Matthias Novacek, FF Penzendorf

In Penzendorf absolvierten 45 Jungflorianis eine 24-Stunden-Übung um den Alltag einer Berufsfeuerwehr zu erleben. Für die Übung wurden unterschiedliche fingierte Einsätze von den Jugendbetreuern vorbereitet. Diese wurden in Anlehnung an reale Einsatzszenarien gestaltet.