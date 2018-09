Facebook

Viele Ehrengäste kamen zum Festakt. © Franz Brugner

In ihrer vor 18 Jahren neu errichteten Betriebsstätte in St. Johann in der Haide feierte die Baugesellschaft „Sterlinger & Co.“ ihr 40-jähriges Bestandsjubiläum. Neben den rund 200 Mitarbeitern nahmen auch Ehrengäste, wie Landtagsabgeordneter Wolfgang Dolesch, Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer, WK-Regionalstellenobmann Herbert Spitzer sowie die Bürgermeister Günter Müller, Marcus Martschitsch und Andreas Grandits, an der Feier teil.