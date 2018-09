Am Montag in der Früh kam ein Lkw-Lenker mit dem Fahrzeug von der L 207 in Hatzendorf ab. Er wurde mit leichten Verletzungen ins LKH gebracht.

Schieflage: Der Lkw war von der Straße abgekommen © FF Hatzendorf

Am Montag in der Früh, gegen 7.30 Uhr, war ein 41-jähriger Lkw-Lenker aus Pinkafeld auf der L 207 aus Übersbach (Fürstenfeld) kommend in Richtung Hatzendorf (Fehring) unterwegs. Es wird vermutet, dass das Fahrzeug aufgrund der nassen Fahrbahn und des Laubes in einem Waldstück ins Schleudern geraten war. Der Lkw kam daraufhin von der Straße ab und rutschte die Böschung hinunter, wie es vonseiten der Polizei heißt.

