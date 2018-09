Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Live-Stream zeigte Mario Kunasek beim Genuss der Zigarette im Zelt © Screenshot Facebook

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) zieht genüsslich an seiner Zigarette und schüttelt die Asche dann etwas verschämt unter der Bank ab. Denn auf dem Tisch vor ihm steht kein Aschenbecher. Kann er auch nicht, denn in Zeltfesten und Mehrzweckhallen herrscht seit Mai in Österreich Rauchverbot.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.