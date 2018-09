Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich in St. Jakob im Walde. Bei Dacharbeiten schnitt sich ein Zimmerer mit der Motorsäge ins Bein. Die Feuerwehr barg ihn vom Dach, der Rettungshubschrauber flog ihn ins LKH Graz.

Die Feuerwehr barg den Verletzten mit einer Korbtrage © FF St. Jakob im Walde

Bei Arbeiten an einem Dachstuhl in St. Jakob im Walde (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) schnitt sich Freitagmittag ein 28-jähriger Zimmerer mit der Motorsäge ins Bein. Um den Verletzten vom Dach zu bergen, musste die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Walde in Einsatz treten. Aus Sicherheitsgründen wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Waldbach mit alarmiert.

