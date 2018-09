Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Träger der Nachmittagsbetreuung wird die Gemeinde Pöllau selbst sein (Sujet-Bild) © APA/HARALD SCHNEIDER

Endlich können die Mütter in Saifen-Boden, Gemeinde Pöllau, aufatmen. Seit Monaten kämpften sie um eine Nachmittagsbetreuung für fünf Kinder. Bis vergangenen Mittwoch schwebte noch das Damoklesschwert über ihren Köpfen.

Doch nach einem Treffen zwischen Bürgermeister Johann Schirnhofer, Amtsleiter Herbert Gamauf und den Müttern der betroffenen fünf Kindern im Alter von drei bis neun Jahren Donnerstagvormittag ist es nun fix: Die Nachmittagsbetreuung in Saifen-Boden ist gesichert.

Unterstützung der Gemeinde

Träger ist die Gemeinde selbst. „Wir sind der Gemeinde so dankbar, dass sie uns so unterstützt“, sagt Jessica Heiling, eine der betroffenen Mütter, die vor Freude den Tränen nahe ist. „Wir stehen den betroffenen Müttern, so gut wir können bei und versuchen das Beste“, sagt der Pöllauer Bürgermeister Johann Schirnhofer. Genaueres zur Nachmittagsbetreuung könne so kurzfristig noch nicht gesagt werden.

Für die Zukunft würde sich Heiling mehr Unterstützung seitens des Landes wünschen. „Solche flexiblen und speziellen Betreuungsformen werden immer mehr gebraucht werden. Es wäre wünschenswert, wenn man in solchen Fällen den Gemeinden finanziell unter die Arme greifen würde“, sagt die dreifache Mutter.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.