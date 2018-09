Braucht man in einer Region, die nicht einmal einen großen See hat, überhaupt eine Wasserrettung? Ja, und das wohl mehr als gedacht.

Übung im Wildwasser © Steirische Wasserrettung

Kein Meer, kein Wildwasser (höchstens eine Wildwiese in Miesenbach), kein See (höchstens ein Teich) im Bezirk Weiz. Dennoch gibt es eine Ortsstelle Weiz der Steirischen Wasserrettung und diese hat sogar 58 Mitglieder. Da diese Ortsstelle aber auch für die Menschen des früheren Bezirkes Hartberg zuständig ist, gibt es in der betreuten Region zumindest den Stubenbergsee.

