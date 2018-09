Mit Bieterverfahren In Hartberg wird ein Pfarrheim feil geboten

In Lebing (Gemeinde Hartberg) verkauft die Pfarre ein Pfarrheim. Interessenten können an die Kirche Angebote stellen.

Der Pfarrhof neben der Kirche Maria Lebing steht zum Verkauf © Kirin Kohlhauser

Wer schon immer Interesse an dem Erwerb eines sakralen Gebäudes, könnte in Hartberg jetzt fündig werden. Im Ortsteil Lebing wird von der Pfarre das ehemalige Pfarrheim zum Verkauf angeboten. Die Immobilie in der Josef-Hallamayr-Straße 32 hat laut Ausschreibung im Pfarrblatt 563 Quadratmeter Nutzfläche und steht zudem unter Denkmalschutz.

