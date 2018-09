Die Feuerwehr Bad Waltersdorf rückte am Donnerstag zu einer Fahrzeugbergung aus. Ein Mähdrescher sank einen Meter tief in einem Acker ein.

Mit 15 Mann war die Feuerwehr Bad Waltersdorf im Einsatz © FF Bad Waltersdorf

Am Donnerstagabend war ein Mann gegen 19.30 Uhr gerade mit einem Mähdrescher auf dem Acker in der Nähe des Bad Waltersdorfer Bahnhofs unterwegs, als er mit dem Fahrzeug plötzlich zirka einen Meter tief in den Boden einsank und stecken blieb.